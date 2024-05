Modifiche alla composizione del CSPI - stralciato dal Decreto scuola varato ieri dal Governo

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti sul tavolo del Cdm, il decreto 'salva-casa' ("misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica") e il decreto unico su sport e scuola ("disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico"). liberoquotidiano

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti sul tavolo del Cdm, il decreto ‘salva-casa’ (“misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”) e il decreto unico su sport e scuola (“disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico”). calcioweb.eu

Cosa c'è nel nuovo decreto sulla scuola approvato dal Governo - Cosa c'è nel nuovo decreto sulla scuola approvato dal Governo - Il Consiglio dei Ministri, ieri, ha approvato il provvedimento, proposto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che punta a una migliore conoscenza della lingua italiana per gl ... tp24

Matteo Salvini: “Decreto autovelox in Gazzetta entro il 28 maggio”/ “Non funzionerà come una nuova tassa” - Matteo Salvini: “decreto autovelox in Gazzetta entro il 28 maggio”/ “Non funzionerà come una nuova tassa” - Il decreto autovelox, promette Matteo Salvini, sarà pubblicato in Gazzetta il 28 maggio: alla Camera il ministro ha anticipato alcune novità ... ilsussidiario

Salerno rientra nel progetto sperimentale del ministro Locatelli sulla riforma sulla disabilità - Salerno rientra nel progetto sperimentale del ministro Locatelli sulla riforma sulla disabilità - Non più il disabile e la sua famiglia costretti a rincorrere i mille rivoli della burocrazia, ma un progetto personalizzato, a seconda delle esigenze e delle scelte della ... ilmattino