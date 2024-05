Modelli 730 - 3 milioni sbagliati dall’Agenzia delle entrate | l’avviso dei sindacati

(Di sabato 25 maggio 2024) Il sindacato Cisl ha avvertito che, durante l’inizio dell’attuale campagna annuale di riscossione fiscale, l’Agenziaavrebbe inoltrato ai contribuenti più di 3di730 precompilati. Gli errori riguardano soprattutto le detrazioni per chi ha familiari a carico, siano essi figli o anziani, ma spesso anche chi ha un reddito ulteriore alla pensione. La Cisl ha anche spiegato come evitare di incorrere in problemi causati da questi errori. L’Agenziasta verificando i problemi e mandando alcuni avvisi nei confronti dei contribuenti a cui è stato consegnato un modello sbagliato. Controllare il proprio account è fondamentale per evitare imprevisti che potrebbero portare poi ad accertamenti e sanzioni. Gli errori nei730 precompilati Secondo quanto comunica il sindacato Cisl, si sarebbero verificati seri problemi indi dichiarazioni dei redditi precompilate tramite i730 e consegnate ai contribuenti nelle scorse settimane, all’inizio della campagna di raccolta fiscale relativa ai redditi ottenuti nel 2023.

L’Art Bonus ha superato gli 800 milioni di donazioni nel 2023. Un terzo dalla Lombardia - L’Art Bonus ha superato gli 800 milioni di donazioni nel 2023. Un terzo dalla Lombardia - Con 183 milioni, di cui 113 solo da Milano e provincia, la Regione è in testa agli investimenti nel settore. Anche se sono sempre i beni storici e “pop” a beneficiarne ... artribune

Incentivi auto 2024, lo sconto arriva fino a 13.750 euro se l’Isee è sotto i 30mila: si parte da oggi - Incentivi auto 2024, lo sconto arriva fino a 13.750 euro se l’Isee è sotto i 30mila: si parte da oggi - Più in generale, 402 milioni, oltre il 40 per cento, sono destinati all’acquisto di modelli con motore termico o ibride full (con emissioni di 61-135 grammi CO2 per km). 240 milioni serviranno per ... ilmattino

La Ferrari da mezzo milione di euro che non può circolare in strada - La Ferrari da mezzo milione di euro che non può circolare in strada - Chi grida all’affare, per un’auto che di base costerebbe 2,5 milioni, è pronto a ricredersi, ma i dettagli di questo modello non devono del tutto ingannare. Perché in un certo senso chi riuscirà a ... virgilio