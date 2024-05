Mkhitaryan il saggio dell’Inter Un dubbio sulla prossima stagione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024) Henrikhdispensa esperienza, corsa e immensa saggezza alla sua Inter. L’equilibrio dell’undici di Simone Inzaghi pende dai movimenti dell’armeno, ma c’è un. EQUILIBRIO – Henrikhrappresenta al 100% l’anzianodi Dragon Ball all’Inter. I suoi 35 anni sono un valore importante per Simone Inzaghi, che si affida sempre e solo a lui per avere equilibrio nelle due fasi in campo. Il centrocampista ha saltato solamente la partita di Frosinone, giocando in tutto il resto del campionato. 46 presenze, 2 gol (doppietta al derby con il Milan) e 11 assist a fare da ciliegina alla sua torta nerazzurra.– Nel suo ruolo da luglio ci sarà anche Piotr Zielinski, che arriva a parametro zero dal Napoli. Il polacco è un colpo da 10, per cifre ma soprattutto per valore tecnico del calciatore. Il centrocampista è potenzialmente un titolare, se solo non ci fosse