Mkhitaryan ESALTA Inzaghi | Ha TRASFORMATO l’Inter e abbiamo vinto lo SCUDETTO Il mio sogno…

Simone Inzaghi è pronto ad abbracciare Piotr Zielinski a partire dal ritiro estivo di Appiano Gentile. L’obiettivo del tecnico sarà quello di rivitalizzarlo come fatto con Henrikh Mkhitaryan nelle ultime stagioni. LA CERTEZZA – Simone Inzaghi sa che a partire dalla prossima stagione potrà contare sulle prestazioni del polacco Piotr Zielinski, che arriverà a parametro zero in estate. inter-news

Mercato Inter: idea Lucas Vazquez a parametro zero per la fascia destra - Mercato Inter: idea Lucas Vazquez a parametro zero per la fascia destra - L'Inter di Simone inzaghi sta pianificando attentamente la campagna acquisti ... come l'acquisizione di Henrick mkhitaryan dopo la scadenza del suo contratto con la Roma, o lo stesso Marcus Thuram, ... it.blastingnews

Steven Zhang saluta l'Inter: "Addii mai facili, soprattutto con chi ami". Poi il messaggio a Oaktree: "Vi prego di amare e rispettare il club" - Steven Zhang saluta l'Inter: "Addii mai facili, soprattutto con chi ami". Poi il messaggio a Oaktree: "Vi prego di amare e rispettare il club" - "Cari Interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei ... fcinternews

Mkhitaryan: “Scudetto pazzesco, ora voglio la Champions. Inzaghi prima di ogni allenamento…” - mkhitaryan: “Scudetto pazzesco, ora voglio la Champions. inzaghi prima di ogni allenamento…” - inzaghi conosce tutti i calciatori dalla A alla C: vi trasmette amore per il calcio «Sì, ci stimola tantissimo. Prima di ogni allenamento ci racconta delle partite viste il giorno prima: ha sempre ... fcinter1908