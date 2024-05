Mio marito Giuliano Giuliani prese l’Aids all’addio al celibato di Maradona

Donò un immobile al Comune, una targa per Giuliana Galavotti - Donò un immobile al Comune, una targa per Giuliana Galavotti - Scoperta targa in memoria di Giuliana Galavotti per la donazione di un immobile al Comune di Ferrara. Gesto di grande valore umano e sociale, arricchendo il patrimonio cittadino. ilrestodelcarlino

Targa dedicata alla ferrarese Giuliana Galavotti per la donazione di un immobile - Targa dedicata alla ferrarese Giuliana Galavotti per la donazione di un immobile - Cerimonia di scoprimento della Targa dedicata a Giuliana Galavotti a memoria della donazione fatta al Comune di Ferrara di un'unità immobiliare quella si è tenuta giovedì 23 maggio 2024 davanti ... cronacacomune

“Giuliano Giuliani prese l’Aids all’addio al celibato di Maradona”: l’ex moglie racconta la notte che fu fatale al portiere del Napoli - “Giuliano giuliani prese l’Aids all’addio al celibato di Maradona”: l’ex moglie racconta la notte che fu fatale al portiere del Napoli - “Lui me lo disse a Udine. Aveva fatto gli esami di routine. Venne un giorno e mi confessò di essere sieropositivo. Mia figlia aveva un anno e mezzo, per fortuna era stata concepita prima che lui contr ... ilfattoquotidiano