Minturno - rubato ancora il busto di marmo del principe Caracciolo Carafa

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – I carabinieri della locale Stazione, al termine di specifiche indagini, hanno accertato il furto di uninche raffigurava ilAntonio, di epoca medioevale. Talegià in passato era stato protagonista di vicende delittuose. Un’anziana, infatti, lo aveva recuperato all’interno della discarica diin località Monticello nell’ottobre 1992 quando ignoti lo trafugarono dal Castello ducale di, in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione. Dopo il ritrovamento è stato custodito presso la sede dell’Archeoclub “Minturnae”, fino al trasferimento dei locali dell’associazione, avvenuto il 29 marzo scorso. Già a seguito di un primo accesso in data 05 aprile, infatti, si era riscontrata l’assenza del, ma si era addebitata ad un mancato tracciamento degli innumerevoli scatoloni utilizzati per le operazioni di trasloco.