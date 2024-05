Mini calciatori Scatta il Memorial Ballerini Che divertimento a Tavarnuzze

(Di sabato 25 maggio 2024) Scuole calcio in evidenza nel 13’Renato, torneo riservato aiche inizia oggi all’Ascanio Nesi’ di. Manifestazione che si svilupperà questo e il prossimo fine settimana con la presenza di tante società della provincia di Firenze e della Toscana. Fra i club partecipanti, con squadre di varie categorie, da ricordare Affrico, Belmonte, Audace Galluzzo, Impruneta, Bagno a Ripoli, Reggello, Isolotto, Rondinella, Laurenziana, San Giusto Le Bagnese, Floria, Sales, Firenze Ovest, Valdipesa, Colligiana, Ponsacco, Sangiovannese, con il fiore all’occhiello della Fiorentina. Sarà una vera e propria festa del calcio giovanile come hanno annunciato il presidente dell’ImprunetaClaudio Manetti e il responsabile organizzativo Claudio Piccinetti, dove il, il fair play e l’aspetto educativo saranno i protagonisti. All’evento sportivo il torneo unisce solidarietà e sociale con il coinvolgimento delle Fondazioni Artemio Franchi e Tommasino Bacciotti che riceveranno parte del ricavato.

