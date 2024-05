Mimit - al via l’ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm sulla rimodulazione degli incentivi perdi. Lo comunica ilsottolineando che "la nuova piattaforma Ecobonus per il servizio di prenotazione degli incentivi perdi, sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00 (https://ecobonus.mise.gov.it/). Sul sito, gestito da Invitalia per conto del, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che riportano i criteri di attribuzione dei contributi. Sono disponibili risorse per un totale di 1 miliardo di euro.