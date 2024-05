Mimit - al via ecobonus per incentivi auto

(Di sabato 25 maggio 2024) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm sulla la rimodulazione degliper l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo comunica ilsottolineando che "la nuova piattaformaper il servizio di prenotazione degliper l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva dal 3 giugno alle ore 10.00 (https://.mise.gov.it/). Sul sito, gestito da Invitalia per conto del, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che riportano i criteri di attribuzione dei contributi. Sono disponibili risorse per un totale di 1 miliardo di euro. .

