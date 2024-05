Millie Bobby Brown si è sposata in gran segreto con Jake Bongiovi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 25 maggio 2024), la star di Stranger Things, ha detto “si” a, figlio della leggenda rock Jon Bon Jovi. I due si sono promessi amore eterno in una cerimonia intima ed emozionante davanti solo ai familiari e amici stretti. Il matrimonio, tenutosi in, si è svolto nel weekend del 18-19 maggio 2024 a New York City e a testimoniare il loro amore c’era anche l’attore Matthew Modine, che nella serie Stranger Things, veste i panni di Dottor Brenner. Niente cerimonia con mille invitati o evento sfarzoso sotto i riflettori, ma un momento privato e commovente, fortemente desiderato da entrambi. In particolare, laaveva confessato, nell’agosto 2023 a Women’s Wear Daily (WWD), di preferire la riservatezza: “Penso che probabilmente chiuderò le tende, solo perché ci sono così tanti momenti nella vita che si ottengono solo una volta. E avere le opinioni e gli occhi di tutti che ci guardano mi sembra semplicemente innaturale“.