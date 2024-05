Milano - morto il rettore dell’Università Cattolica

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel ricordo dei suoi studenti, che hanno lasciato un messaggio sui social, sono due le parole più utilizzate: colto e ironico. Franco Anelli era alla fine del suo terzo mandato first appeared on il manifesto. .

È morto Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. È stato lo stesso ateneo a diffondere una nota con la notizia, aggiungendo che la morte è avvenuta in "circostanze in corso di accertamento". ilfoglio

Milano: è morto il Rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli - milano: è morto il Rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli - E' morto ieri sera, a milano, il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli. E' quanto annuncia l'Istituzione Universitaria in una nota sul suo sito web. primapaginanews

LBA Playoff - Semifinali: Bologna gara 1 su Venezia, poi Milano vs Brescia - LBA Playoff - Semifinali: Bologna gara 1 su Venezia, poi milano vs Brescia - Si è delineato il quadro delle semifinali di LegaBasket Serie A. L'Olimpia milano - dopo il passo falso in Gara 1 - ha vinto tre partite di fila su Trento per passare il turno ... pianetabasket

Franco Anelli, com'è morto il rettore della Cattolica Il corpo trovato nel palazzo in centro a Milano, l'analisi dei tabulati telefonici e del pc - Franco Anelli, com'è morto il rettore della Cattolica Il corpo trovato nel palazzo in centro a milano, l'analisi dei tabulati telefonici e del pc - È morto improvvisamente il rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, avvocato e giurista che guidava l'ateneo dal 2013, ed ara arrivato quasi al termine del suo terzo ... corriereadriatico