Milan-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Ile isudi, match valido per la trentottesima e ultima giornata di. Saluto a Pioli, che lascia a fine stagione dopo quattro anni, con i rossoneri che comunque hanno chiuso al secondo posto e possono ritoccare la classifica in termini di punti. Ultimissimi invece i campani, già retrocessi da tempo: vogliono però salutare il massimo campionato con un buon risultato allo stadio Meazza. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 25 maggio. IDISUsarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Ambrosini. SportFace. .

