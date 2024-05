Milan-Salernitana - Mirante | Quello che conta è salutare i tifosi oggi

Milan-Salernitana 2-0, la Curva Sud ha interrotto lo sciopero del tifo | OneFootball - milan-salernitana 2-0, la Curva Sud ha interrotto lo sciopero del tifo | OneFootball - Nel posticipo del sabato sera dell'ultima giornata di Serie A il Milan affronta la Salernitana a San Siro e si prepara a dare l'addio a tre protagonisti dell'ultimo Scudetto rossonero: Stefano Pioli, ... onefootball

Salernitana sulle gambe anche in casa Milan: 2-0 primo tempo ma si rischia l’imbarcata - Salernitana sulle gambe anche in casa Milan: 2-0 primo tempo ma si rischia l’imbarcata - StampaUltima da allenatore rossonero per Pioli, omaggiato da squadra e tifosi prima del fischio d’inizio. Chance per Giroud e Leao, che la sblocca sfruttando il grave errore di Fiorillo. A segno anche ... salernonotizie

Milan-Salernitana: presentazione e formazioni ufficiali - milan-salernitana: presentazione e formazioni ufficiali - Ultimo bilancio esterno per la Salernitana: un successo, cinque pari e dodici ko alla media di 0,44 punti di media a partita. MILAN (4-2-3-1): mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Florenzi, ... datasport