Milan-Salernitana - Giroud | Mai avuta paura del numero 9 Ho nostalgia…

Milano, 25 maggio 2024 – Si chiude con tutta la squadra schierata su due lati ad applaudire Pioli, Giroud e Kjaer. Milan-Salernitana è soprattutto qui: nell'addio a tre uomini simbolo dello scudetto e non solo. Saluti anche per Caldara e Mirante, dopo una partita iniziata all'arrembaggio e chiusa dalla rimonta della Salernitana: 3-3. sport.quotidiano

Milan-Salernitana 3-3, l'era Pioli si chiude con un pazzo pareggio - milan-salernitana 3-3, l'era Pioli si chiude con un pazzo pareggio - Stampa Ultima da allenatore rossonero per Pioli, omaggiato da squadra e tifosi prima del fischio d’inizio. Chance per giroud e Leao, che la sblocca sfruttando il grave errore di Fiorillo. A segno anch ... informazione

Milan, l'ultima di Pioli, Giroud e Kjaer. Le emozioni fra abbracci, applausi e ringraziamenti: "Non vi dimenticheremo" - Milan, l'ultima di Pioli, giroud e Kjaer. Le emozioni fra abbracci, applausi e ringraziamenti: "Non vi dimenticheremo" - SERIE A - Nel giorno dell'addio di Stefano Pioli al Milan, non solo i tifosi sulle tribune ma anche i giocatori hanno voluto riservare un congedo speciale al te ... eurosport

Il Milan saluta Giroud: "Indimenticabile il tuo gol al Napoli e la doppietta con l'Inter" - Il Milan saluta giroud: "Indimenticabile il tuo gol al Napoli e la doppietta con l'Inter" - Olivier giroud lascerà il Milan dopo un percorso durato tre stagioni, culminato con la vittoria dello scudetto e la qualificazione alle semifinali di Champions League. Nella sua ultima partita, dopo ... tuttonapoli