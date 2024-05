Milan-Salernitana | formazioni - orari e tv L’utima di Pioli a San Siro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)o, 25 maggio 2024 – I tifosi delsono pronti a mettere da parte le polemiche delle ultime settimane per dare questa sera, alle 20.45, in occasione dell’ultima gara della stagione contro la(il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN), e a dare un saluto e un caloroso abbraccio di commiato a tre figure come Stefano, Olivier Giroud e Simon Kjaer, che hanno recitato un ruolo determinante per il ritorno al successo tricolore e ai massimi livelli anche in Europa del club rossonero. Dopo il saluto di dell’attaccante francese e del difensore centrale danese, ieri, è infatti arrivato anche quello di mister Stefano, che non ha parlato in conferenza ma e preferito congedarsi dall'ambiente rossonero nel comunicato in cui si annunciava la separazione dal club a fine stagione: “Stefanoringrazia ilsi legge nella nota – per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale diello e di Casaper il supporto e la grande professionalità.