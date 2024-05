Milan-Salernitana 3-3 | Pioli - Giroud e Kjaer salutano Grazi - non vi dimenticheremo mai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)o, 25 maggio 2024 – Si chiude con tutta la squadra schierata su due lati ad applaudireè soprattutto qui: nell'addio a tre uomini simbolo dello scudetto e non solo. Saluti anche per Caldara e Mirante, dopo una partita iniziata all'arrembaggio e chiusa dalla rimonta della: 3-3. Vantaggio immediato: Reijnders scucchiaia, Fiorillo si dimentica il pallone, non Leao che rina e insacca. Il raddoppio è attesissimo: si gira, lo stadio esplode e anche la Curva gli intona il classico coro. 49Esimo e ultimo gol per il francese in tre anni di rossonero. Nella ripresa Simy incorna un corner, ma Calabria ristabilisce le distanze inzuccando un cross di Pulisic. Sembra passerella finale, ma non è così: assolo di Simy, poi tap-in del 3-3 sempre del neoentrato. Qualche mugugno, anche qualche fischio soprattutto quando vengono inquadrati membri della società (come Furlani).