Milan-Salernitana 3-3 - l' era Pioli si chiude con un pazzo pareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)o, 25 maggio 2024 - L'ultima giornata di campionato segna più o meno per ogni squadra lo scoccare dell'ora dei saluti di qualche protagonista più o meno di rilievo: in casail discorso riguarda Caldara, Kjaer, Mirante, Giroud ee tutti entrano a loro modo nella partita. Caldara si approssima a svestire la maglia rossonera dopo il debutto in Serie A arrivato curiosamente proprio oggi, mentre per Kjaer e Mirante giunge la fine fisiologica dei contratti, con il portiere che potrebbe addirittura ritirarsi. Poi ci sono Giroud e, i due grandi protagonisti dello scudetto del 2022 a loro volta a fine ciclo: il francese trova il gol del momentaneo 2-0 dopo che Leao aveva aperto le marcature su una 'papera' di Fiorillo, mentre l'allenatore viene ampiamente salutato dalla squadra e da San Siro. Dall'altro lato del campo c'è unache vuole lasciare con onore la Serie A e in effetti il commiato avviene nel segno di una rimonta aperta e chiusa da Simy, con di mezzo le reti di Calabria e Sambia che contribuiscono a plasmare il folle 3-3 cheil campionato di entrambe le squadre.