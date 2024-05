Milan-Salernitana 2-0 LIVE | Leao segna e festeggia con Pioli - poi a segno Giroud|Primapagina

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-25 21:48:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: IL TABELLINO2-0 MARCATORI: 22?(M), 27? Giroud (M) FORMAZIONI:(4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Giroud,. Allenatore: Stefano(3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Gyomber; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Candreva, Kastanos; Tchaouna. Allenatore: Colantuono ARBITRO: Davide Di Marco della sezione di Ciampino AMMONITI: Pierozzi (S) ESPULSI: NOTE:I GOL 27? RADDOPPIA GIROUD: grande soluzione acrobatica dell’attaccante francese, che raccoglie l’assist di Florenzi da calcio d’angolo e supera Fiorillo per il secondo gol del. 22? VANTAGGIO: clamoroso errore di Fiorillo, che perde il pallone che aveva provato a raccogliere sul lancio lungo di Reijnders e permette adi depositare il pallone nella porta rimasta vuota.

