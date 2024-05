Milan-Salernitana 2-0 LIVE | Leao segna e festeggia con Pioli - poi a segno Giroud Annullato il tris di Theo

Milan-Salernitana 2-0, Giroud a segno nella gara d'addio | OneFootball - milan-salernitana 2-0, Giroud a segno nella gara d'addio | OneFootball - Nel posticipo del sabato sera dell'ultima giornata di Serie A il Milan affronta la Salernitana a San Siro e si prepara a dare l'addio a tre protagonisti dell'ultimo Scudetto rossonero: Stefano Pioli, ... onefootball

Fiorillo, ma che fai L'incredibile errore di sul gol di Leao in Milan-Salernitana - Fiorillo, ma che fai L'incredibile errore di sul gol di leao in milan-salernitana - Il portiere della squadra campana commette un errore imperdonabile che sblocca il match di San Siro. Per approfondire. Pioli, che festa in campo con la squadra prima di Milan-Sale ... corrieredellosport

LIVE TS - Milan-Salernitana: raddoppio rossonero con Giroud! - LIVE TS - milan-salernitana: raddoppio rossonero con Giroud! - 2' Subito Milan pericoloso: iniziativa di leao che entra in area e va giù, il pallone arriva a Giroud che si gira e prova il tiro, Fiorillo attento si rifugia in angolo. 1' Match iniziato, primo ... tuttosalernitana