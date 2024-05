Milan-Salernitana 2-0 al 45' | Leao segna e festeggia con Pioli - poi a segno Giroud

Milan e Salernitana si affrontano allo stadio `Giuseppe Meazza` in San Siro di Milano nella 38esima e ultima giornata di Serie A: calcio d`inizio. calciomercato

Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali: Zanoli titolare, l'ultimo 11 di Pioli - milan-salernitana, le formazioni ufficiali: Zanoli titolare, l'ultimo 11 di Pioli - Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Salernitana, valido per la 38esima giornata di Serie A Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro ... tuttonapoli

Milan-Salernitana: presentazione e formazioni ufficiali - milan-salernitana: presentazione e formazioni ufficiali - Nell’ultimo turno di campionato il Milan riceverà sabato 25 maggio (ore 20:45) al “Giuseppe Meazza” la visita della Salernitana. Ventidue vittorie, otto pareggi e sette sconfitte per la compagine ... datasport

Papera di Fiorillo al 20': Milan avanti con Leao sulla Salernitana - Papera di Fiorillo al 20': Milan avanti con leao sulla Salernitana - StampaAtto finale per Milan e Salernitana, che si danno appuntamento per l’ultima giornata di campionato tra le mura di San Siro. Una gara particolare per Stefano Pioli, che saluterà il pubblico rosso ... salernonotizie