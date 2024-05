Milan-Salernitana 2-0 al 45? | tutto facile per i rossoneri | Serie A News

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a pianetamilan©

A San Siro un finale di stagione privo di entusiasmo per la sfida tra Milan e Salernitana, due squadre che aspettano solo il fischio di chiusura del campionato dopo avere per certi versi deluso entrambe nei rispettivi obiettivi. infobetting

In attesa di pianificare il futuro e di sciogliere i dubbi sulla panchina della prossima stagione, il Milan ospita la Salernitana a San Siro in occasione dell’ultima giornata di Serie A 2023/2024. È l’ultima partita dell’esperienza rossonera di Stefano Pioli, che sarà salutato da San Siro dopo quattro stagioni e mezza e uno Scudetto vinto nel 2022. sportface

A San Siro un finale di stagione privo di entusiasmo per la sfida tra Milan e Salernitana, due squadre che aspettano solo il fischio di chiusura del campionato dopo avere per certi versi deluso entrambe nei rispettivi obiettivi. infobetting

MILAN-SALERNITANA, All'intervallo i rossoneri sono avanti 2-0 - milan-salernitana, All'intervallo i rossoneri sono avanti 2-0 - La Salernitana saluta la Serie A alla “Scala del Calcio” contro il Milan. Un addio che mister Colantuono spera possa essere dolce attraverso una prestazione dignitosa che possa ridare un minimo ... informazione

Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali: Zanoli titolare, l'ultimo 11 di Pioli - milan-salernitana, le formazioni ufficiali: Zanoli titolare, l'ultimo 11 di Pioli - valido per la 38esima giornata di Serie A Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Salernitana, valido per la 38esima giornata di Serie A. All'ultima sulla ... tuttonapoli

Papera di Fiorillo al 20': Milan avanti con Leao sulla Salernitana - Papera di Fiorillo al 20': Milan avanti con Leao sulla Salernitana - StampaAtto finale per Milan e Salernitana, che si danno appuntamento per l’ultima giornata di campionato tra le mura di San Siro. Una gara particolare per Stefano Pioli, che saluterà il pubblico rosso ... salernonotizie