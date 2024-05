Milan-Salernitana 1-0 LIVE | la sblocca Leao

LIVE TS - Milan-Salernitana: rossoneri in vantaggio con Leao! - LIVE TS - milan-salernitana: rossoneri in vantaggio con leao! - 11' Si affaccia per la prima volta in attacco anche la Salernitana: azione manovrata e palla che passa da Sambia a Zanoli, ci prova poi Candreva dal limite, palla deviata in angolo. 10' Pulisic ruba ... tuttosalernitana

LIVE TS - Milan-Salernitana: rossoneri subito pericolosi! - LIVE TS - milan-salernitana: rossoneri subito pericolosi! - 2' Subito Milan pericoloso: iniziativa di leao che entra in area e va giù, il pallone arriva a Giroud che si gira e prova il tiro, Fiorillo attento si rifugia in angolo. 1' Match iniziato, primo ... tuttosalernitana

Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali: novità assoluta per Pioli - milan-salernitana, le formazioni ufficiali: novità assoluta per Pioli - Tra poco più di un'ora il Milan affronterà la Salernitana, per l'ultima giornata del Campionato di Serie A 2023/2024. spaziomilan