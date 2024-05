Milan - Pioli | Voglio provare a fare qualcosa di speciale E sto studiando l’inglese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) “Siamo stati un gruppo, nei momenti difficili ci siamo aiutati a vicenda. Non è una cosa da tutti. Qui ho vissuto emozioni che capitano poche volte nella carriera di un allenatore, questo grazie ai nostri tifosi. Quello che abbiamo fatto, è arrivato perché siamo stati compatti. Mi fa piacere essere entrato nella storia di un club così prestigioso, sono cose che mi resteranno dentro. All’inizio qui c’erano ragazzi, che ora sono diventati uomini. Questa esperienza mi ha fatto arrivare ad un livello in cuicercare di costruire ancora. Esigo tantissimo da me stesso, sono uscito dalle mie zone di comfort per pretendere ancora di più. Vorreidi, come fatto qui”. A dirlo è il tecnico del, Stefano, ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata 3-3 contro la Salernitana, l’ultima sulla panchina rossonera. Sul futuro non si esclude un’esperienza all’estero: “Vedremo in questi giorni: sto, mi piacerebbe anche altro perché potrebbe essere il momento giusto.