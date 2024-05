Milan - l' addio tra le contestazioni a Piol - Giroud e Kjaer

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024): stasera contro Salernitana ultima dii,(Lapresse) Il Genoa chiude la stagione con una vittoria per 2-0 sul Bologna. A Marassi decidono i gol di Malinovskyi e Vitinha. Oggi altre due gare dell'ultima di serie A: alle 18 Juve-Monza, in serata-Salernitana. A San Siro saranno in tre a salutare i tifosi rossoneri. Mister Stefanoi, a cui ieri è stato comunicato ufficialmente che non sarà più l'allenatore, il difensore danese Simon, che va in scadenza, e il bomber francese Olivier, che andrà in Mls per l'ultima avventura della sua carriera. Intanto ilha scelto Fonseca come allenatore per la prossima stagione, in dirittura d'arrivo l'accordo con il tecnico portoghese ex Roma .