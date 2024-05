Milan - la Gazzetta assicura | scelto Fonsec - a giorni può arrivare l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) “Ilhaa come allenatore per la prossima stagione ea hailtra le proposte arrivate sul suo tavolo“. A riportarlo è ladello Sport, che sottolinea come il tecnico portoghese abbia battuto la concorrenza e sia ormai pronto ad accettare la proposta del, che ha messo sul piatto un progetto a lungo termine gestito da lui stesso. “Si sono scelti e atutto può diventare ufficiale. Non c’è ancora accordo totale, non ci sono le firme, ma la strada è tracciata – precisa la Rosea, che però non si sbilancia in merito al– La prossima settimana, nei piani di tutti, sarà quella della definizione e della stretta di mano. Ila si sono parlati molto e hanno trovato un accordo quasi su tutto. Le prossime puntate serviranno per definire i dettagli e magaria un annuncio. Quando? Difficile dirlo ora“. Al momento, le uniche certezze sono chi non sarà l’allenatore delnella prossima stagione – Stefano Pioli – e chi guiderà invece i rossoneri per l’amichevole contro la Roma a Perth – Daniele Bonera.