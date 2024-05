Milan-Inter finale trofeo Città di Torre del Greco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ il derby della Madonninaladella prima edizione deldidel”, la rassegna di calcio riservata alle squadre categoria Allievi organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella (che simbolicamente ha dato il calcio d’inizio) che si conclude domani, domenica 26 maggio, allo stadio Amerigo Liguori, con ingresso gratuito. Nelle due semifinali andate in scena quest’oggi, protagonisti sono stati i gol: sette le reti realizzate nei due match svoltisi presso l’impianto sportivo di viale Ungheria. A dare inizio alle partite ufficiali, la gara che ha visto opposte la Turris del tecnico Raimondo Marrazzo e l’nazionale di Tiziano Polenghi. I corallini hanno per lungo tempo tenuto testa ai nerazzurri, cedendo solo in pieno recupero. È stata proprio la Turris a passare in vantaggio con Giurolo (16? pt), bravo a chiudere una bella manovra dei suoi.