Milan - Guirassy balza in pole per l'attacco

(Di sabato 25 maggio 2024) L`incontro andato in scena qualche giorno fa fra la dirigenza dele quella dello Stoccarda è stato estremamente positivo e sul tavolo.

Come rivelato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, l'attaccante Guirassy, possibile obiettivo del Milan, sarebbe vicino al. pianetamilan

L'eurogol di Camarda, il contratto di Fonseca e le ultime su Guirassy sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan. pianetamilan

Inserimento a sorpresa: ora il Milan rischia di perderlo - Inserimento a sorpresa: ora il milan rischia di perderlo - Guisarry è destinato a giocare ancora in Bundesliga. Il club finalista di Champions League sta spingendo per tesserarlo ... milanlive

Bomber alla Lukaku, clausola e firma immediata anti-Milan - Bomber alla Lukaku, clausola e firma immediata anti-milan - Calciomercato Roma, clausola per il bomber alla Lukaku: corsa e sfida europea per anticipare tutti. Avviso immediato anche al milan. asromalive

Milan, per Fonseca contratto di 3 anni. Quando arriva il nuovo allenatore - milan, per Fonseca contratto di 3 anni. Quando arriva il nuovo allenatore - Dopo l'annuncio della separazione da Stefano Pioli, il milan ora guarda al futuro con Paulo Fonseca, il suo successore (salvo colpi di scena). Per il portoghese un triennale a 3 milioni a stagione e i ... corriere