Milan - Giroud saluta i tifosi | Orgoglioso delle emozioni vissute in 3 anni

(Di sabato 25 maggio 2024) Le parole dell'attaccante francese oggi all'ultima presenza con la maglia rossonera e pronto alla nuova avventura in MLS.

Milan: stasera contro Salernitana ultima di Pioli, Giroud e Kjaer (Lapresse) Il Genoa chiude la stagione con una vittoria per 2-0 sul Bologna. A Marassi decidono i gol di Malinovskyi e Vitinha. Oggi altre due gare dell'ultima di serie A: alle 18 Juve-Monza, in serata Milan-Salernitana. liberoquotidiano

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, giocherà stasera contro la Salernitana l`ultima partita in maglia rossonera e nello stadio Meazza. calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' ricorda come quella di questa sera sarà l'ultima partita col Milan di Olivier Giroud. Ultima gara con il rossonero. pianetamilan

Juventus – Monza, le formazioni ufficiali - Juventus – Monza, le formazioni ufficiali - Visualizzazioni: 1 Juventus-Monza, allo Stadium si chiude la stagione per bianconeri e brianzoli. Le scelte ufficiali dei due allenatori. Juventus Formazione da ultimo giorno di scuola per Paolo Monte ... calciostyle