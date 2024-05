Milan - futuro in Premier League per Stefano Pioli? Decisione in 10 giorni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 25 maggio 2024) L’ormai ex allenatore delcomincia già a pensare al: possibile panchina in? Le sue parole Grazie alle reti di Leao, Giroud e Calabria ilha pareggiato 3-3 contro la Salernitana. Per una volta, però, il risultato è stato l’ultimo dei pensieri. Dall’addio dia quello di Giroud e Kjaer: una partita travagliata almeno quanto la stagione. Nonostante il sostegno della Curva Sud, tornata finalmente a cantare dopo la protesta a l’assordante silenzio, i rossoneri non sono riusciti a portare a casa il risultato. Troppe cose a cui pensare, daldella panchina fino alle voci di mercato. Al termine della partita l’allenatore delha parlato anche del suo: Voglio costruire ancora qualcosa di speciale, se ci sarà l’opportunità. So cosa devo pretendere dalla società e dai giocatori, quello è il bello del nostro lavoro e del nostro mestiere.