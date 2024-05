Milan - Fonseca valorizza i giovani | e l’esempio di David…

Razzante* Nei giorni scorsi Milano ha ospitato “Ideathon: #RefashioningMilan”, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Milano, realizzata presso Green Media Lab che ha riunito studenti provenienti da diverse discipline legate alla moda e al design per condividere idee su come trasformare la città milanese in un leader nel settore della moda circolare e sostenibile.

ilgiorno