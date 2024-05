Milan Fonseca - il tecnico portoghese non scalda | tifosi in rivolta

(Di sabato 25 maggio 2024) Idelnon voglionoe lo hanno dimostrato ampliamente sui social e non solo: la dirigenza ora valuta le mosse Dopo le dure contestazioni per l’opzione Lopetegui, poi lasciata decadere, adesso idelstanno dimostrando sui social la loro contrarierà alla soluzione Paulo. Ilè ormai la prima .

Il Milan sembra aver scelto Paulo Fonseca per la panchina e il dopo Pioli ma potrebbero esserci clamorose novità in questi giorni Il Milan sembra aver scelto Paulo Fonseca per la panchina e il dopo Pioli ma potrebbero esserci clamorose novità in questi giorni. calcionews24

Dopo l’hashtag #Nopetegui sembra tutto apparecchiato per #Nonseca. Nemmeno il tempo di “gioire” per l’addio di Pioli, ormai da mesi mal sopportato da gran parte dei tifosi del Milan, che la prossima polemica è già servita. sport.quotidiano

Tra Bergamo e Atene: l’Europa dipende da Zapata e da…Belotti - Tra Bergamo e Atene: l’Europa dipende da Zapata e da…Belotti - Domani a Bergamo, mercoledì prossimo ad Atene: l’Europa del Toro passa tra circa duemila chilometri. Al Gewiss Stadium dipenderà tutto dai granata, mentre all’Agia Sophia ... torinogranata

Diretta Milan-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Diretta milan-Salernitana ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Serata di addii in casa rossonera con Giroud, Kjaer e Pioli alla loro ultima partita a San Siro. Torna la tifoseria ma probabili nuove contestazioni ... tuttosport

Formazioni Milan Salernitana/ Quote: Giroud e Kjaer al passo d’addio (Serie A, 25 maggio 2024) - Formazioni milan Salernitana/ Quote: Giroud e Kjaer al passo d’addio (Serie A, 25 maggio 2024) - Probabili formazioni milan Salernitana: le scelte di Pioli e Colantuono per la partita valida per la 38^ giornata di Serie A, sarà una giornata di addii. ilsussidiario