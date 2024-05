Mida - Sara - Petit | come hanno debuttato in classifica i loro album d’esordio

(Di sabato 25 maggio 2024) La 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi è finita da una settimana esappiamo a vincere è statah Toscano seguita da(secondo del girone del canto), Holden (terzo del girone del canto) e(quarto del medesimo girone). Oggi la FIMI ha pubblicato la nuovadeglipiù venduti della settimana e – a sorpresa – il podio televisivo è stato totalmente invertito. L’amiciano più venduto della settimana è stato quello di, seguito da quello die infine quello dih. (Holden non è inperché il suo disco è stato pubblicato qualche giorno dopo e il suo debutto ci sarà nella FIMI della prossima settimana). I tre debutti nonperò conquistato i piani alti della, anzi. Nonostante gli ottimi ascolti di Amici, i treconquistato rispettivamente le posizioni #9, #10 e #12, conh Toscano addirittura fuori la Top10.

