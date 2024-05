Meteo Lombardia - tregua dal maltempo nel weekend Ma lunedì torna la pioggia

(Di sabato 25 maggio 2024) Una brevedomenica e poi daancora perturbazioni sulla. Oggi, sabato, "il graduale allontanamento verso est di un'onda depressionaria in quota, determina ancora in parte instabilità, con precipitazioni sparse possibili fino a sera", fa sapere il bollettinorologico quotidiano di Arpa. Domani, invece, è prevista la "temporanea rimonta della pressione sul bacino del Mediterraneo occidentale, con aumento della temperature massime, che si riporteranno in media con il periodo", tra 23 e 26 gradi. Minime comprese tra 10 e 14. Il cielo è previsto velato fino al primo mattino, poi sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Le precipitazioni saranno deboli e occasionali a ridosso dei rilievi, altrove assenti. Trae martedì, però, è attesa sulla regione una nuova fase perturbata, con alta probabilità di precipitazioni.

Il maltempo che da ieri flagella la Lombardia sembra non voler concedere alcuna tregua. Stamattina l’intera regione si è svegliata sotto la pioggia battente: alberi caduti, piccoli smottamenti, strade come fiumi e sottopassi allagati. ilgiorno

Milano – Il sole è tornato a splendere nei cieli lombardi dopo una settimana terribile che verrà ricordata a lungo per i pesantissimi danni causati dal maltempo con addirittura un morto in provincia di Como. La provincia di Milano, solitamente tra le meno colpite dal rischio idrogeoligico, sta ancora facendo i conti con il “lascito” delle esondazioni di Lambro, Seveso, Trobbia e Naviglio Martesana ma intanto si gode la tregua del sabato. ilgiorno

Milano, 20 maggio 2024 – Non è ancora arrivato il momento di riporre ombrelli e impermeabili: il meteo infatti continuerà a essere perturbato, con piogge e temporali previsti anche per questa settimana in tutta la regione. ilgiorno

