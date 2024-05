Meteo - finalmente torna il caldo in Italia | in arrivo l’anticiclone africano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Esiste una data per il verodell’estate. Dopo numerosi blocchi di maltempo di questo mese, se ne sono contati ben nove, sembra sia inilstabile. Dopo questo weekend, però. Oggi e domani, sabato 25 e domenica 26 maggio, infatti, persiste l’instabilità, soprattutto sabato. Domenica, invece, è previsto un miglioramento generalizzato delle condizionirologiche.Leggi anche:, weekend instabile. Le regioni interessate dagli acquazzoni Le previsioni per il weekend Per la giornata di oggi, 25 maggio, sono previste perturbazioni e nuovi acquazzoni, prima al nord e poi anche al centrosud. Sono attesi temporali al nordest sin dal mattino, qualche piovasco anche in Liguria e temporali sparsi su buona parte del nord. Per quanto riguarda il centrosud, le temperature subiranno un leggero aumento e il tempo sarà prevalentemente stabile. Al sud, invece, le massime toccheranno i trenta gradi, mentre nel resto d’saranno nella media stagionale.