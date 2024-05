Messina | Sono forti lo dice il campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Un derby lombardo per accedere alla finalissima. A sei anni di distanza dal 2018 si ripropone la semifinale tra Milano e Brescia per una sfida che negli ultimi anni è diventata spesso una gara di alto livello. Si preannuncia spettacolo ed una serie lunga perchè l’Olimpia è ovviamente una corazzata costruita per vincere lo scudetto (al di là dell’impegno europeo), ma anche la Germani ha dimostrato in questa stagione una concretezza davvero interessante per stare ad alto livello. Loanche la classifica visto che le due formazioni hanno terminato a due punti di distanza tra loro ed hanno vinto una partita a testa in, ed è proprio quel successo recente, ottenuto meno di un mese fa al Forum, che ha permesso all’Olimpia di conquistare il fattore campo in questa semifinale. Si parte infatti dall’arena di Assago questa sera alle 20.45 e in casa milanese ci sarà anche l’eventuale bella in caso di necessità.