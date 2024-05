Mercedes Mone Sasha Banks | WWE? Non competo con altre compagnie - competo solo per il main event

(Di sabato 25 maggio 2024) Nel corso di un’intervista rilasciata a USMagazine.com, la star della AEWha espresso il suo pensiero sulla competizione tra lae la AEW. L’exdellaha spiegato il suo particolare punto di vista: “Penso che non ci debba essere competizione quando si tratta didiverse. Deve esserciuna competizione tra i wrestler, per conquistare ildello show, per fare più soldi. Io sono in competizione con tutti qui in AEW per far sapere che sono il volto della compagnia. Non sono in competizione con nessun’altra compagnia”. La CEO ha attribuito tutta questa attenzione alla questione della competizione alla comunity del web degli appassionati, spesso profondamente divisa in base alla compagnia più amata: “E’ più una cosa di Internet. La gente è presa dal proprio telefono. Va su Internet, si vanta e si lamenta, senza vivere nel mondo reale.

Siamo stati abituati a vederle come amiche inseparabili sugli schermi WWE, sia ai tempi di NXT(dove hanno regalato poi un match 1 vs 1 memorabile) e poi nel main roster, ma in realtà Bayley e Mercedes Monè sono inseparabili anche nella vita reale anche se ora si trovano in due federazioni diverse e concorrenti come confermato da loro stesse in più occasioni. zonawrestling

Mancano ormai dieci giorni al prossimo PPV della AEW, Double or Nothing, un PPV che sancirà il debutto in federazione di Mercedes Moné (Sasha Banks in WWE), pronta quindi a debuttare e soprattutto a tornare su un ring dopo il grave infortunio alla caviglia riportato un anno fa in NJPW contro Willow Nightinghale, che sarà proprio la sua prima avversaria in AEW. zonawrestling

Uno dei match dal risultato più incerto nella card di Double or Nothing 2024 è quello tra Willow Nightingale e Mercedes Monè con in palio il TBS Championship. Da una parte abbiamo una Nightingale in fortissima ascesa, l’attuale TBS Champion si è resa protagonista di una crescita non indifferente apparendo credibile e riuscendo a diventare molto over. zonawrestling

Mercedes Mone/Sasha Banks: “WWE Non competo con altre compagnie, competo solo per il main event” - mercedes mone/Sasha Banks: “WWE Non competo con altre compagnie, competo solo per il main event” - Nel corso di un’intervista rilasciata a USMagazine.com, la star della AEW mercedes mone ha espresso il suo pensiero sulla competizione tra la WWE e la AEW. L’ex Sasha Banks della WWE ha spiegato il ... zonawrestling

Mercedes Moné si sentiva ammanettata in WWE - mercedes Moné si sentiva ammanettata in WWE - mercedes Moné ha rivelato in una recente intervista ha parlato della sua vecchia esperienza in WWE, rivelando come si sentisse ammanettata. theshieldofwrestling

Anteprima AEW Double or Nothing 2024 - Anteprima AEW Double or Nothing 2024 - Double or Nothing 2024 sarà il prossimo PPV della AEW, andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci grazie alla nostra anteprima. theshieldofwrestling