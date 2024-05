Mercato azionario caratterizzato da volatilità | importante valutare gli investimenti su un orizzonte di lungo periodo

(Di sabato 25 maggio 2024) Settimana negativa e che ha visto numerose società pagare il dividendo, quantificabile mediamente in circa il 2%. Settimana che ha anche visto l’acuirsi delle tensioni geopolitiche mondiali: leggi le dichiarazioni della Cina sulle esercitazioni al largo di Taiwan. Il FTSE MIB lascia sul campo il 2,5%, il FTSE STAR l’1,1%, mentre il FTSE ITALIA GROWTH lo 0,2%. Come ci aspettavamo, ci troviamo in mercati caratterizzati da maggiore. Anche l’economia si trova in un nuovo regime più volatile, in cui i rischi macroeconomici sono elevati e le valutazioni cambiano più rapidamente. Diventa quindiglisu unstrategico di, considerato che la performance a breve termine può essere guidata da altri fattori. Inoltre riteniamoper gli investitori avere un approccio granulare per meglio scoprire le opportunità offerte. A livello di titoli, la prima posizione spetta questa settimana a Prysmian (+5,6%) sulla scia della comunicazione che Blackrock detiene una partecipazione indiretta del 5,002%.

Como: tentativo per Audero: i dettagli - Como: tentativo per Audero: i dettagli - Visualizzazioni: 63 Il Como sta pianificando il mercato in vista della prossima stagione in Serie A. Il nome più accreditato per la porta è quello dell’ormai ex Inter, Emil Audero. Il portiere italian ... calciostyle

Juventus, l’agente di Koopmeiners: “Futuro Lo seguono in tanti” - Juventus, l’agente di Koopmeiners: “Futuro Lo seguono in tanti” - Ai microfoni di calciomercato.it, Baving si è espresso sulla situazione mercato di Koopmeiners, non dando indicazioni chiare sul futuro del centrocampista olandese. Di seguito le sue dichiarazioni: ... calciostyle