Mercatino estivo ’De Legrotte’ - caccia agli artigiani

(Di sabato 25 maggio 2024) Il comune di Grottammare chiama a raccolta, hobbisti e creativi interessati a partecipare al’De, in programma tutti i martedì dal 2 luglio al 3 settembre. La novità di quest’anno riguarda il luogo della manifestazione, che si terrà interamente sul viale est del lungomare della Repubblica. La presentazione delle domande di partecipazione scade il 30 maggio. La caratteristica delè mettere in mostra esclusivamente prodotti (non alimentari) die opere artistiche di hobbisti e creativi. Glidevono essere iscritti all’Albo delle imprese, gli altri devono possedere il tesserino rilasciato dai Comuni della Regione Marche (per i residenti in territorio regionale) o vidimato dal Comune di Ancona per il corrente anno (per i non residenti). L’avviso pubblico, le tariffe da corrispondere e tutti gli elementi per presentare domanda di partecipazione sono consultabili nella sezione "Avvisi e Bandi" del sito istituzionale.