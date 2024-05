Mercati emergenti e reddito fisso | quali rischi?

(Di sabato 25 maggio 2024) Il mese di aprile è stato caratterizzato da un significativo sell-off dei Treasury americani sulla scia di dati più solidi negli Stati Uniti e dei timori di un’inflazione vischiosa. Inoltre, spiega Anisha Goodly, Managing Director, Emerging Markets, TCW, l’escalation delo geopolitico in Medio Oriente ha portato all’aumento dei prezzi del petrolio e della volatilità, prima di attenuarsi leggermente a fine mese. Nel breve termine, le prospettive economiche e inflazionistiche deirimangono buone: la crescita globale continua a mostrare alcune sacche di inaspettata resilienza, la ripresa sbilanciata della Cina acquista vigore e l’inflazione deirallenta gradualmente. Alcuni grandi paesi come India e Brasile, mostrano una crescita economica robusta, sottolinea l’esperto di TCW, mentre altri stanno iniziando a cambiare direzione dopo brevi rallentamenti economici o recessioni poco profonde.

GREENWICH, Connecticut–(BUSINESS WIRE)–Gramercy Funds Management LLC (“Gramercy”), una società di gestione di investimenti nei mercati emergenti di tutto il mondo da 6 miliardi di dollari, oggi ha annunciato che Hamad Almudhaf si è unito alla società in un ruolo appena creato, Responsabile mercati di capitale internazionali, nel quale dirigerà la progettazione e l’attuazione della strategia di espansione internazionale di Gramercy per rafforzare i rapporti intrattenuti con investitori di alto livello fuori degli Stati Uniti. seriea24

Come mai la Costa d’Avorio ha prosperato e altri paesi no? E’ uno degli interrogativi dai quali prende avvio l’analisi di Leo Morawiecki, Investment Specialist di abrdn, che riflette sulla dinamica economica africana della Costa d’Avorio e sulle opportunità di investimento dal punto di vista obbligazionario. quifinanza

Speciale Beauty, eccellenza made in Italy, con Il Sole 24 Ore - Speciale Beauty, eccellenza made in Italy, con Il Sole 24 Ore - Ventidue pagine dedicate all’industria cosmetica raccontata attraverso la voce delle aziende, le innovazioni di prodotto e nel packaging, l’impegno per minimizzare l’impatto sul pianeta e le strategie ... ilsole24ore

Santanchè: “Per il bene del turismo qualche interrogativo sul Titolo V” - Santanchè: “Per il bene del turismo qualche interrogativo sul Titolo V” - Il ministro del turismo al Festival dell’Economia di Trento spiega le strategie del Governo per attrarre nuovi turisti dai mercati emergenti. Vai ... stream24.ilsole24ore

Fed in stallo sui tassi, tensione nei mercati globali. Cosa succede - Fed in stallo sui tassi, tensione nei mercati globali. Cosa succede - mercati in rosso e sotto pressione a causa della forza economica Usa che si traduce in cattive notizie per la Fed e le aspettative sul taglio dei tassi: cosa succede in Borsa money