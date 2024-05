Meloni ribattezza gli ' Appunti di Giorgia' | Questa è l' unica TeleMeloni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 25 maggio 2024) AGI - "Eccomi in una nuova puntata deglidiche pero' ho deciso dire 'Tele', l'Teleche esiste è... Tutto il resto sono fake news di una sinistra che essendo abituata a occupare le televisioni pensa che tutti gli altri siano come lei. Ma noi siamo molto e orgogliosamente diversi e abbiamo smontatobufala dati alla mano". Il presidente del Consiglio,, è intervenuta in un video su Facebook, rilanciando i suoi 'di' con la scritta 'Tele'. Molti sono i temi toccati dalla leader di Fratelli d'Italia durante la diretta. Fisco e flussi migratori Il governo non ha mai voluto reintrodurre il redditometro. "Si è detto che il governo ha reintrodotto un meccanismo di grande fratello fiscale. Non è così. Noi siamo contrari al redditometro tanto chiaro alla sinistra", osserva la premier che poi ricorda la necessità di fissare dei paletti all'accertamento sintetico che "continua a esistere".