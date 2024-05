Meloni punge la sinistra | Salve - l’unica TeleMeloni è questa E attacca Schlein | quali libertà avrei soppresso?

(Di sabato 25 maggio 2024) Giorgiaorganizza una nuova puntata della rubrica sui social gli “Appunti di Giorgia” e la ribattezza Tele. Una mossa ironica, rivendicata col sorriso in un video in cui la premier elenca i provvedimenti adottati di recente e replica alle polemiche: “Teleche esiste è, l’altra è una fake news dellache abbiamo già smontato dati alla mano”. Quindi la premier si sofferma su due decreti “molto utili” che il cdm ha licenziato ieri. Il primo, il salva casa, rilancia il mercato immobiliare sanando piccole irregolarità, per lo più “formali o burocratiche”. Non si tratta dunque di grandi abusi edilizi. Il secondo decreto si occupa dei docenti di sostegno per migliorare latà del loro insegnamento. La norma prevede che la famiglia possa chiedere la conferma del docente che era in servizio il precedente anno scolastico. Ha parlato quindi delle misure sull’agricoltura chiarendo un punto importante: “Non vogliamo consentire che la terra che serve per coltivare sia destinata ai pannelli fotovoltaici”.

