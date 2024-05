Meloni pubblica gli ‘Appunti di Giorgia’ e li ribattezza ‘TeleMeloni’ E attacca le opposizioni | Noi non occupiamo le tv come la sinistra

(Di sabato 25 maggio 2024) “Eccomi qui in una nuova puntata degli Appunti di Giorgia che però ho deciso dire Tele. Perché l’unica Teleche esista è questa“. Nuova puntata della serie di monologhi social chiamati Gli appunti di Giorgia, che la premiersui propri profili fin dal suo insediamento e che usa per esporre (senza contraddittorio) i provvedimenti del governo ere le. In questo caso respinge al mittente le accuse di aver messo il bavaglio alla tve ironizza su quel Teleche l’opposizione le rinfaccia ogni giorno. “Sono solo fake news di unache, essendo impegnata a occupare la televisione, pensa che gli altri sianolei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) - Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. È 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', l'iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare.

TeleMeloni, la premier a Schlein: "Ci dica quali sono le libertà cancellate da questo governo" - Nella nuova puntata sugli "Appunti di Giorgia" ("Questa è l'unica TeleMeloni che esista"), la presidente del Consiglio si rivolge alla segretaria Pd e le chiede "con quali provvedimenti" sono state ...