Meloni e l’ironia sul monopolio Rai | L’unica Telemeloni che esiste è questa

«Prima di tutto bisogna vedere come sono andate le cose: se sono andate come sembra vuol dire che non sono capaci neanche a censurare». Queste le parole, a Mowmag di Luca Bizzarri, in merito al caso dello scrittore Antonio Scurati, il cui monologo, previsto in occasione del 25 aprile al programma CheSarà della Rai è stato annullato.

