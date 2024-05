Meloni a Anp | sostegno per cessate fuoco

(Di sabato 25 maggio 2024) 12.25 La premierha ricevuto a Palazzo Chigi il premier dell'Anp Mustafa. Con una nota, Palazzo Chigi fa sapere che"ha ribadito ilitaliano a tutti gli sforzi in atto per unilsostenibile, il rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e una salto di qualità nella assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza".ha anche "ribadito la necessità di riavviare un processo politico che conduca a una pace duratura basata sulla soluzione dei due Stati".

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro del Regno di Thailandia Srettha Thavisin, oggi a Palazzo Chigi, “si è incentrato sul rafforzamento del rapporto bilaterale fra Italia e Thailandia, e in particolare sulle grandi opportunità di collaborazione in settori strategici quali lo sviluppo infrastrutturale, la digitalizzazione e la transizione energetica. calcioweb.eu

