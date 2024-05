Meglio Stoltenberg delle anime belle pacifiste L’analisi di Arditti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024) Sta facendo discutere non poco l’intervista del Segretario Generale della Nato, Jens, all’Economist, probabilmente ottenendo così l’effetto da lui desiderato. Il punto centrale è presto detto: abbandonare la dottrina sin qui seguita nell’utilizzoarmi fornite dai Paesi Nato all’Ucraina, che prevede la possibilità di utilizzarle pressoché esclusivamente nel teatro di guerra in territorio ucraino, senza colpire obiettivi collocati all’interno dei confini della Federazione Russa. Ora possono entrare in questo discorso molte considerazioni di carattere politico, lo capisco, come si vede dalle reazioni italiane (Salvini, Tajani e molti altri). Però bisogna dire che sotto il profilo militare il ragionamento diè sensato. E chi lo nega o non ha la più pallida idea di come funzionano davvero queste vicende (oppure parla in malafede). La spiegazione è presto fatta: di fonte alle ripetute offensive con ogni mezzo disponibile condotte dalle forze armate russe in questi due anni è semplicemente impensabile rispondere con limiti di sorta, che non siano dettati dalle convenzioni internazionali.