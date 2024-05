Medicinali non griffati - gli italiani li snobbano Spreco economico di oltre 1 miliardo di euro

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 25 maggio 2024) La frase la conosciamo tutti quando andiamo in farmacia ad acquistare un prodotto da banco. "Vuole il farmaco originale o quello generico?" La risposta dei consumatori quasi sempre è la stessa, con la scelta del medicinale di marca. Anzi, per la precisazione, un sondaggio effettuato da SWG per conto di Cittadinanzattiva, su un campione di 2500 cittadini maggiorenni rappresentativi della popolazione italiana, ci dice che 1 italiano su 3 nutre dubbi sui farmaci equivalenti, pensando che siano differenti o meno utili di quelli originali. In realtà il farmaco generico possiede la stessa efficacia, la stessa posologia, ha la stessa molecola da quello da cui proviene.