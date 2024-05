Media - ' rilasciata la rapper Nicki Minaj arrestata ad Amsterdam'

(Di sabato 25 maggio 2024) È statalaUsache era stata fermata all'aeroporto diper possesso di droghe leggere. Lo riporta Sky News citando il maggiore Robert van Kapel della polizia militare olandese che ha confermato il suo rilascio in serata. La, 41 anni, era statapoche ore prima di esibirsi davanti a migliaia di fan al Co-op Live di Manchester. Dovrà pagare una multa non rivelata per "aver esportato illegalmente droghe leggere dai Paesi Bassi in un altro Paese", ha precisato la polizia olandese. .

