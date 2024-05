Media - prossima settimana riprendono negoziati per ostaggi

(Di sabato 25 maggio 2024) "Il direttore della Cia Bill Burns ha concordato, in un incontro con il direttore del Mossad e il premier del Qatar, di riprendere i colloqui suglia Gaza la". Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid citando un funzionario israeliano secondo cui il capo del Mossad, David Barnea, è tornato in Israele questa mattina dopo un incontro a Parigi con il direttore della Cia e il premier del Qatar. Al termine dell'incontro, "è stato deciso che entro lariprenderanno sulla base di nuove proposte, guidati daitori egiziano e del Qatar con il coinvolgimento attivo Usa". .

