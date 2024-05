Max Mariola - le donne in cucina ci sono eccome Ed è l' unico a non essersene accorto

La recentissima apertura del suo ristorante a Brera sarà stata pure propizia per gli affari ma, da quando Max Mariola è sbarcato a Milano, le polemiche non smettono di perseguitarlo. Certo, qualcuno attribuirebbe a lui le responsabilità: ad esempio, la decisione di vendere un piatto di carbonara al costo di 30 euro è dello chef-influencer. open.online

Lo chef del 'sound of love' fa discutere a La Zanzara: "Poche chef donne perché è un lavoro molto faticoso. Tu immagina una mamma che sta lontano dai figli per 12 ore. È un lavoro veramente duro".Continua a leggere . fanpage

Il pranzo è servito condito da una spolverata di gaffe. Lo chef influencer Max Mariola è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate in diretta a La Zanzara su Radio24. Dopo il caos circa il costo della carbonara nel suo ristorante di Brera (ben 30 euro), lo chef è tornato sull’argomento prima di incalzare un altro ennesimo scivolone. ilfattoquotidiano

