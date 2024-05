Matrimoni vip - estate bollente | da Cecilia e Ignazio a Simona Ventura e Giovanni Le star pronte a dirsi sì

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 25 maggio 2024) Quantivip in arrivo nell’2024! Non soloRodriguez eMoser, le stellesì Sarà un’di grandi eventi quella che si appresta a prendere il via. Saranno molti i vip pronti asì, dal tanto attesoo traMoser eRodriguez, passando per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Sarà anche la volta die dello storico compagnoTerzi. Come notocelebreranno le nozze ad Artimino, a pochi passi da Firenze in una maestosa villa. Circa 200 invitati, tra cui l’immancabile sorella di Cechu, Belen Rodríguez. Nei giorni scorsiè volata in Andalusia per festeggiare l’addio al nubilato, dove si è data alla pazza gioia. La data individuata è quella di domenica 30 giugno, quando a Carmignano arriveranno in circa 200 invitati, fra i quali tanti volti noti della tv e del mondo dello spettacolo.